OM eist jaar cel voor mislukte overval op Tadic, verdachte ontkent

"Ik heb er niets mee te maken", zegt de 20-jarige Mohamed F. Toch wil het Openbaar Ministerie de Amsterdammer een jaar de cel in hebben. Hij zou betrokken zijn geweest bij een mislukte overval op voormalig Ajacied Dusan Tadic.

Tadic raakte in de nacht van 27 op 28 juli 2022 lichtgewond bij een poging tot straatroof in de buurt van zijn huis in Amsterdam. Toen de voetballer uit zijn auto stapte zag hij twee mannen met helmen en donkere kleding op zich afkomen. Tadic ging er rennend vandoor, maar de mannen zetten de achtervolging in op een scooter.

Tadic werd klemgereden en bij de keel gepakt. Na een korte worsteling wist hij te ontkomen. De voetballer hield lichte verwondingen aan zijn hoofd over.

De overvallers, die vermoedelijk uitwaren op een duur horloge, hebben niets buitgemaakt.

Medeverdachte al veroordeeld

De politie kwam de verdachten op het spoor door videomateriaal van bewakingscamera's uit de omgeving. Daarop was te zien hoe de mannen een half uur hebben gewacht op de inmiddels voor Fenerbahçe voetballende Serviër. Achteraf werd een peilbaken onder de auto van Tadic gevonden.

De medeverdachte van Mohamed F, een 26-jarige man uit Amsterdam, werd in februari al veroordeeld tot zes maanden cel waarvan twee voorwaardelijk voor openbare geweldpleging. Die zaak loopt nog wel in hoger beroep.

In de zaak van F. doet de rechtbank op 2 januari uitspraak.