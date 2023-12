Drie mannen aangehouden voor handel in zwaar illegaal vuurwerk

In een lopend onderzoek naar de handel in illegaal vuurwerk heeft de politie vandaag in Drunen in Brabant drie mannen aangehouden. Bij de arrestatie vonden agenten in een auto zo'n 5000 nitraatbommen. De nitraten vallen in de categorie zwaar illegaal vuurwerk en zijn in beslag genomen.

In de auto zaten twee mannen (18 en 23 jaar), een derde verdachte (een man van 30) werd in zijn woning aangehouden. Volgens de politie verkochten de verdachten het illegale vuurwerk via sociale media, meldt Omroep Brabant.

De politie heeft ook de woningen van de drie verdachten doorzocht, net als een bedrijfspand en drie garageboxen. Daar werd verder geen vuurwerk gevonden.