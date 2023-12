Nederland levert officieren voor internationale missie op de Rode Zee

Ollongren zei zondag al dat Nederland aan het overleggen was over het beschermen van schepen op de Rode Zee:

Ollongren zei verder dat Nederland heeft toegezegd om te onderzoeken of er op termijn ook schepen kunnen worden geleverd voor de missie. "Maar we beginnen dus met stafofficieren die helpen bij het plannen en uitvoeren van de operatie."

"Wij vinden als land en internationale gemeenschap een vrije doorvaart heel belangrijk, ook voor de economie. Vandaar dat we nu in een internationale coalitie optreden", zei minister Ollongren tegen de NOS.

Nederland is in overleg met ‘internationale partners’ over de bescherming van schepen in de Rode Zee. “We beschermen nu vaak tegen piraterij, maar dit gaat over raketten en drones. De huidige bescherming voldoet dan niet”, zei ze in WNL op Zondag. - NOS