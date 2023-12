Drie explosies in korte tijd in Rotterdam, geen gewonden

In de regio Rotterdam zijn gisteravond en vannacht drie explosies geweest.

Gisteravond rond 22.00 uur was er een ontploffing bij een kapperszaak in Barendrecht, waarbij enkele ruiten werden vernield.

Even na 02.00 uur vannacht was er een explosie bij een woning aan de Jean Jonxisstraat in Rotterdam-Vreewijk. Een deur van een woning raakte beschadigd, meldt Rijnmond. Een uur later was er ook een ontploffing bij een woning aan de Stellingmolen in Papendrecht, waarna er brand uitbrak in de woning. De bewoners bleven ongedeerd, hun kat kwam om.

Sterke toename

Sinds begin deze maand is het aantal explosies in de regio Rotterdam sterk toegenomen. Het aantal ontploffingen dit jaar ligt nu boven de 200, meldt Rijnmond. Dat is ruim vier keer zoveel als vorig jaar, toen waren er in totaal 49 explosies. Voor alle explosies zijn er nu toe 186 mensen aangehouden.

Rond middernacht is er ook geschoten op de Rijtuigweg. Volgens de politie raakte ook hier niemand gewond. Op straat lagen meerdere hulzen.