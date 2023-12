Acteur Jonathan Majors schuldig aan mishandeling ex-vriendin

De Amerikaanse acteur Jonathan Majors is door een jury in New York schuldig bevonden aan het mishandelen van zijn ex-vriendin Grace Jabbari. De 30-jarige Britse zangeres werd in maart door Majors aangevallen in een auto. Hij heeft haar daarbij ook geïntimideerd, zegt een jury in Manhattan. Vanwege de uitspraak hebben filmproducenten Marvel Studios en Walt Disney de 34-jarige acteur direct van geplande projecten gehaald.

Majors was een van de snelst rijzende sterren van Hollywood. Hij zou in meerdere live-actionfilms opnieuw de schurk Kang spelen. Majors acteerde onder meer in Ant-Man and the Wasp: Quantumania en de eerste twee seizoenen van Loki. Verder zou hij de hoofdrol gaan spelen in Avengers: The Kang Dynasty, een film die in mei 2026 zou verschijnen. Daarnaast is Majors bekend van de films The Last Black Man in San Francisco, Creed III, Devotion en Da 5 Bloods.

Woedend

Het incident tussen Majors en Jabbari begon op de achterbank van een auto. Jabbari zou volgens de advocaten woedend zijn geworden op Majors nadat zij een bericht van een andere vrouw op zijn telefoon had gelezen. De acteur zou daarop geprobeerd hebben zijn telefoon terug te krijgen en agressief zijn geworden.

Jabbari verklaarde dat Majors haar met zijn hand op haar hoofd heeft geslagen. Ook zou hij de arm van de vrouw naar achteren hebben getrokken en in haar middelvinger hebben geknepen tot die brak.

Tijdens het proces werd duidelijk dat Majors al langere tijd een slechte relatie had met Jabbari. Dat bleek uit sms'jes tussen de twee die in de rechtszaal werden getoond door de advocaten van Jabbari. In een van de berichten smeekte Majors zijn ex-vriendin om niet naar het ziekenhuis te gaan met een hoofdwond, omdat dat zou leiden tot onderzoek. De jury acht daardoor bewezen dat Majors zijn vriendin mishandelde, intimideerde en controleerde.

De advocaten van Majors hielden in het proces vol dat Jabbari de acteur had aangevallen. Daarnaast zou ze doelbewust proberen zijn "carrière te vernietigen". Daar ging de jury niet in mee.

De jury sprak Majors wel vrij van een andere aanklacht van mishandeling en zware intimidatie. De acteur reageerde nauwelijks toen het vonnis werd voorgelezen. Ook bij het verlaten van het gerechtsgebouw wilde hij geen commentaar geven.

De acteur kan een celstraf krijgen van maximaal een jaar. Maar ook een proeftijd of andere straffen zijn mogelijk. Begin februari hoort Majors welke straf hij krijgt.