Vitesse-supporters protesteren bij KNVB over langdurig overnameproces, directeur stapt op

Supporters van Vitesse hebben maandagavond de bondsvergadering van de KNVB verstoord. Zij hebben hun onvrede geuit over de KNVB, die nog altijd geen toestemming heeft gegeven voor de overname door de Common Group van de Amerikaan Coley Parry. Hij wil de aandelen van de Rus Valeri Ojf overnemen.

Zo'n vijftig fans trokken maandagavond naar Zeist en hadden een spandoek bij zich waarop te lezen viel: '15 maanden! De KNVB maakt ons kapot'. Daarmee doelen de supporters op het feit dat de licentiecommissie van de KNVB al 15 maanden doet over de beoordeling of de club overgenomen mag worden door Parry. Bondsvoorzitter Just Spee en rvc-lid Clarence Seedorf hebben geluisterd naar de zorgen van de supporters.

Uitgebreid onderzoek

De overname duurt zo lang omdat de KNVB sinds 2022 heeft vastgesteld dat er uitgebreid onderzoek naar de beoogd eigenaar van een betaald voetbalclub moet komen als hij of zij meer dan 25 procent van de aandelen in het bezit wil krijgen. Daarnaast is de situatie ingewikkeld omdat er Russisch geld bij betrokken is.

De licentiecommissie heeft daarom meerdere onderzoeken laten instellen. Naar de beoogd eigenaar, maar ook naar de rol van Roman Ambramovitsj bij de Russische overname van Vitesse in 2010 en de daaropvolgende jaren.