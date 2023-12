Advocaten Taghi leggen verdediging na half jaar alweer neer

Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in het Marengo-liquidatieproces, zit weer zonder advocaat. Het advocatenteam dat hem sinds de zomer verdedigde, stopt ermee. In het AD zeggen de advocaten dat ze het gevoel hebben tegen een muur van onwil op te lopen bij de rechtbank in Amsterdam.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Taghi zonder verdediging zit.

De advocaten (Michael Ruperti, Arthur van der Biezen en Sjoerd van Berge Henegouwen) namen in juni het stokje over van Inez Weski. Zij moest de verdediging van Taghi neerleggen nadat zij was aangehouden op verdenking van lidmaatschap van een criminele organisatie en het doorgeven van berichten. Weski werd na ruim een maand vrijgelaten maar blijft wel verdachte in de zaak.

Achter de feiten aangelopen

Toen het nieuwe advocatenteam aantrad, lagen er al strafeisen tegen moodverdachte Taghi en zijn medeverdachten. Daarnaast had Weski ook al gereageerd op de beschuldigingen van het Openbaar Ministerie. Het einde van de zaak was hiermee in zicht.

Het eerste verzoek van de nieuwe advocaten was om de liquidatiezaak met negen maanden uit te stellen. Ze zouden zo meer tijd krijgen om zich te kunnen inlezen in het enorme dossier. Maar de rechters wezen het verzoek van de hand. Ze wilden niet nog meer uitstel omdat de zaak al zo lang duurt. "Hierdoor hebben we van meet af aan achter de feiten aangelopen", zeggen de advocaten.

Afgewezen verzoeken

De verdediging is ook ontevreden over de afwijzing van een ander verzoek. Zo wilden de advocaten een nieuwe getuige horen; ex-commando Sil A. Hij zou mogelijk kunnen verklaren dat hem door inlichtingendiensten is gevraagd om in het geheim Taghi te 'neutraliseren'. De rechtbank wees het getuigenverzoek af. Er zouden geen aanwijzingen zijn dat er een plan was om Taghi om het leven te brengen.