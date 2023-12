Wekdienst 19/12: Uitspraak in ongeluk A59 • Moet Deventer moordzaak opnieuw?

Eerst het weer: bewolkt en van tijd tot tijd regen. In Limburg verloopt de ochtend veelal droog. Er waait een stevige zuidwest- tot westenwind en de temperatuur komt uit op 8 tot 10 graden.

Goedemorgen! Vandaag doet de rechter uitspraak in de zaak van een man die op de A59 een gezin doodreed. En het woord van het jaar wordt bekendgemaakt.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de wegwerkzaamheden en hier zie je waar er aan het spoor wordt gewerkt.

Wat kun je verwachten?

De rechter doet uitspraak in de zaak waarbij een man met hoge snelheid vier leden van één gezin doodreed. Ze waren op weg naar huis na het vieren van de verjaardag van de vader. Het OM eist 7 jaar cel en tbs tegen de man.

In de Deventer Moordzaak beslist de Hoge Raad over een herzieningsverzoek.

Transavia krijgt de eerste nieuwe airbus geleverd. Het toestel zou een stuk stiller zijn dan andere toestellen.

Wat heb je gemist?

In het zuidwesten van IJsland is een vulkaan uitgebarsten vlak bij een dorp dat weken geleden al werd ontruimd vanwege het dreigende gevaar. Uit een scheur in de aardkorst van zo'n 3,5 kilometer komt magma omhoog, meldt het IJslandse weerinstituut.

Er zijn enorme lavafonteinen ontstaan die de lucht oranjerood kleuren. De autoriteiten hebben de IJslanders opgeroepen thuis te blijven en niet naar de uitbarsting te gaan kijken.

Experts hielden al een tijdje rekening met een uitbarsting. In november moesten alle bijna 4000 inwoners van het vissersdorp Grindavik daarom hun huis verlaten. Enkele dagen eerder was al een nabijgelegen kuuroord ontruimd. Seismologen hadden gezien dat een magmatunnel zich langzaam naar de oppervlakte werkte, maar ze konden niet voorspellen wanneer er een eruptie kwam.

Ander nieuws uit de nacht:

Meer dan honderd doden na aardbeving China: Het epicentrum lag op zo'n 100 kilometer van de stad Lanzhou in de noordwestelijke provincie Gansu. In die provincie vielen 105 doden.

Kritiek rechters op uitstel celstraffen: 'Tast gezag rechtspraak aan': De Raad voor de rechtspraak is niet te spreken over het voorstel van demissionair minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) om gevangenisstraffen uit te stellen, meldt NRC.

Graaiflatie is Woord van het Jaar 2023: Van de bijna 15.000 stemmen die werden uitgebracht bij de verkiezing van Van Dale was zo'n twee derde voor dit begrip.

En dan nog even dit:

De Italiaanse influencer Chiara Ferragni moet een boete van ruim een miljoen euro betalen van de mededingingsautoriteit vanwege een liefdadigheidsactie rond een typisch Italiaanse kerstcake.

De cake werd vorig jaar verkocht met de merknaam en het logo van Ferragni erop. De indruk werd gewekt dat een deel van de opbrengst naar een kinderziekenhuis in Turijn zou gaan. Maar dat bleek niet het geval te zijn, stelt mededingingsautoriteit AGCM.

Na de uitspraak van de toezichthouder kwam de influencer dit weekend online en offline onder vuur te liggen. "De echte rolmodellen zijn niet de influencers die een hoop geld verdienen door kleren te dragen en tassen te showen, of door dure cakes aan te prijzen waarbij ze mensen doen geloven dat het voor het goede doel is", zei de Italiaanse premier Meloni, zonder de naam van Ferragni te noemen.