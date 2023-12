Tweede ronde KNVB-beker: deze amateurclubs zijn nog in de race voor eeuwige roem

De tweede ronde van het KNVB-bekertoernooi brengt ons deze week onder meer PSV-FC Twente en Feyenoord-FC Utrecht. Maar het begint vanavond om 18.45 uur in Katwijk met de wedstrijd tussen Quick Boys en De Graafschap. In totaal zitten er liefst 11 amateurclubs bij de laatste 32. Sowieso gaan er twee amateurclubs door, want DEM speelt tegen Excelsior Maassluis en RKAV Volendam ontvangt AFC. Quick Boys: weer tegen De Graafschap Quick Boys, de nummer twee van de tweede divisie, en De Graafschap treffen elkaar niet voor het eerst dit seizoen. Tijdens de voorbereiding kwamen de twee teams elkaar ook al tegen in Aalten. De amateurs kwamen twee keer op voorsprong, maar de profs uit Doetinchem wonnen met 3-2. DEM: hooghoudkoning Van Doorneveld Brooklyn van Doorneveld maakte in de vorige ronde tegen Hoogeveen (3-1) het derde doelpunt van het Beverwijkse DEM, momenteel 11de in de derde divisie A. De nu 22-jarige Van Doorneveld speelde enkele jaren in de jeugd van Ajax.

Programma Dinsdag: Quick Boys-De Graafschap, FC Dordrecht-SC Cambuur, FC Eindhoven-Fortuna Sittard, DEM-Excelsior Maassluis, Spakenburg-Excelsior, Willem II-FC Groningen Woensdag: ADO Den Haag-Sparta Rotterdam, GVVV-NEC, HHC Hardenberg-AZ, RKAV Volendam-AFC, Feyenoord-FC Utrecht Donderdag: Hercules-Ajax, Go Ahead Eagles-De Treffers, Vitesse-sc Heerenveen, VV Katwijk-Almere City FC, PSV-FC Twente

Als 11-jarig jochie van de D2 van Ajax mocht Van Doorneveld in augustus 2012 voor het duel met AZ zijn hooghoudkunsten vertonen en dat deed hij zo goed dat hij na 1748 keer moest worden gestopt omdat de wedstrijd op het punt van beginnen stond. Excelsior Maassluis: matchwinner uit eigen jeugd Excelsior Maassluis (tweede divisie) plaatste zich op 16 november als laatste club voor de tweede ronde door in de uitgestelde wedstrijd te stunten tegen FC Volendam (1-0). Redouan Ouali, een speler uit de eigen jeugd, werd matchwinner. "Het is hier een gekkenhuis", zei Ouali na afloop vanuit Maassluis. Spakenburg: het PSV van de tweede divisie De cijfers van Spakenburg in de tweede divisie zijn bijna net zo indrukwekkend als die van PSV in de eredivisie. Met 43 punten uit 17 wedstrijden staat Spakenburg comfortabel bovenaan, met acht punten voorsprong op nummer twee Quick Boys.

Spakenburg viert de stunt vorig seizoen tegen FC Utrecht in de kwartfinales - Foto: ANP

Het is sowieso een memorabel jaar voor de Blauwen, die vorig seizoen de halve finales van de KNVB-beker bereikten. Met een 3-1 overwinning op Helmond Sport verraste de ploeg van coach Chris de Graaf ook in de eerste ronde van dit seizoen. Is Excelsior dinsdag het volgende slachtoffer? HHC Hardenberg: topscorer Van der Leij Na het PSV van Luuk de Jong neemt AZ het woensdag op tegen het HHC Hardenberg van Rob van der Leij. Evenals De Jong is de 31-jarige Van der Leij spits en evenals De Jong is koppen de specialiteit van Van der Leij, de topscorer aller tijden van Hardenberg en met 15 goals de huidige topscorer van de tweede divisie. GVVV: George voor altijd NEC-held Het is een dag die in het geheugen van NEC-supporters staat gegrift. Op 22 januari 2012 schoot Leroy George de Nijmegenaren naar een iconische 1-0 overwinning in de Gelderse derby tegen Vitesse. Het was de eerste zege van NEC bij Vitesse sinds 1979.

De NEC-fans zijn de inmiddels 36-jarige buitenspeler van GVVV (tweede divisie) nog steeds dankbaar. Nog steeds wordt hij herinnerd aan dat doelpunt, nog steeds wordt hij in Nijmegen op handen gedragen. Het wordt een bijzonder weerzien met NEC voor George. RKAV Volendam: in stadion van de profs Bij afwezigheid van FC Volendam, uitgeschakeld door Excelsior Maassluis, moet RKAV Volendam de Volendamse eer hoog houden. De nummer drie van de derde divisie A ontvangt AFC niet op eigen veld, maar in het Kras Stadion van de profs. "Vanwege uitdagingen met de verlichting op het complex van RKAV Volendam én om de steeds intensievere samenwerking tussen FC Volendam en RKAV Volendam te versterken", legt de amateurclub uit. De Treffers: trainer met profambities De Treffers leed afgelopen zaterdag een kansloze nederlaag bij Spakenburg en kan de titelaspiraties daarmee parkeren. Trainer van de nummer drie van de tweede divisie is Lee-Roy Echteld, die die functie combineert met de functie van assistent-trainer bij Jong Oranje.

Lee-Roy Echteld en Jordy Thomassen - Foto: Pro Shots

"Het blijft mijn ambitie om in het betaald voetbal aan de slag te gaan en De Treffers heeft toegezegd dat als het zover zou komen, mij daarin te steunen", zei Echteld vorige week bij zijn contractverlenging in Groesbeek. AFC: na stunt nu zelf de favoriet Het Amsterdamse AFC stuntte in de eerste ronde met een 1-0 zege op PEC Zwolle. Invaller Wessel Been, oud-jeugdspeler van PEC, kopte de thuisploeg met zijn eerste balcontact naar de zege. De rollen zijn nu omgedraaid. Tegen RKAV Volendam is AFC, nummer acht van de tweede divisie, de favoriet. Hercules: tegen Ajax in 'uitverkochte' Galgenwaard De Utrechtse amateurclub Hercules, dat tiende staat in de derde divisie A, ontvangt Ajax niet in eigen huis, maar in de Galgenwaard van FC Utrecht. Dit om veiligheidsredenen en omdat de verlichting op het eigen sportpark Voordorp onvoldoende is.

Hercules viert de zege op Scheveningen in de eerste ronde - Foto: Pro Shots