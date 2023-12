Graaiflatie is Woord van het Jaar 2023

'Graaiflatie' is met een overgrote meerderheid verkozen tot het Woord van het Jaar 2023. Van de bijna 15.000 stemmen die werden uitgebracht bij de verkiezing van Van Dale was zo'n twee derde voor dit begrip.

Graaiflatie verwijst naar het stiekem opdrijven van de prijzen in tijden van crisis. Of, zoals de officiële definitie van Van Dale luidt: "Inflatie die wordt aangewakkerd door ondernemingen die de kostenstijging van grondstoffen, productiemiddelen en arbeid volledig of bovenmatig doorberekenen aan de consument om hun winst op peil te houden of te verhogen."

Het woord bestond al langer, maar raakte in het voorjaar in zwang nadat was gebleken dat multinationals over 2022 flinke winsten hadden gemaakt door forse prijsstijgingen door te berekenen aan consumenten. De Rabobank concludeerde begin mei dat de prijzen inderdaad meer waren gestegen dan nodig, maar wilde niet van graaiflatie spreken.

Op de tweede plek eindigde vreugdebier (bier dat supporters uit blijdschap op het veld gooien) en de derde plaats was voor nepobaby (iemand die zijn baan te danken zou hebben aan zijn beroemde ouders). Vorig jaar won klimaatklever, dat is een klimaatactivist die zichzelf aan een kunstwerk vastplakt.