Kritiek rechters op uitstel celstraffen: 'Tast gezag rechtspraak aan'

De Raad voor de rechtspraak is niet te spreken over het voorstel van demissionair minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) om gevangenisstraffen uit te stellen. Weerwind stelde dat onlangs voor omdat er niet genoeg personeel in de gevangenissen is. Ook wil hij kijken of gedetineerden eerder met een enkelband vrijgelaten kunnen worden.

Tegen NRC zegt de voorzitter van de Raad Henk Naves dat het kabinet zo het gezag van de rechter aantast. "Als gemorreld wordt aan de beslissing van de rechter, kan dat het gezag en de geloofwaardigheid van de rechtspraak beschadigen."

Naves vreest ook rechtsongelijkheid, omdat het kabinet een plan zou hebben om mensen niet langer op te sluiten als ze boetes van een bepaalde omvang niet betalen. "Het is niet uit te leggen dat iemand wiens boete net te hoog is wél moet zitten als hij niet betaalt, maar een ander met een iets lagere boete niet."

Hij vermoedt dat de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), die over het gevangeniswezen gaat, met de maatregelen meer speelruimte wil krijgen om zelf te bepalen hoe de straffen moeten worden uitgevoerd. Dat zou DJI eerder in het verleden al tevergeefs hebben geprobeerd. Naves: "Ik denk dat het acute probleem met personeelstekorten nu daarvoor wordt aangewend."

Eerder kwamen slachtofferadvocaten al in het geweer tegen de maatregelen van Weerwind. "De rechter heeft het nodig gevonden dat iemand daadwerkelijk de gevangenis ingaat", zei advocaat Richard Korver van de vereniging voor slachtofferadvocaten NVSSA . "Ik begrijp al die noodoplossingen wel, maar dan leef je niet meer in een rechtsstaat waarin de rechter degene is die rechtspreekt."