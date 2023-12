Vulkaan op IJsland uitgebarsten weken na ontruiming dorp

In het zuidwesten van IJsland is een vulkaan uitgebarsten vlak bij een dorp dat weken geleden al werd ontruimd vanwege het dreigende gevaar. Uit een scheur in de aardkorst van zo'n 3,5 kilometer komt magma omhoog, meldt het IJslandse weerinstituut.

Er zijn enorme lavafonteinen ontstaan die de lucht oranjerood kleuren. De autoriteiten hebben de IJslanders opgeroepen om thuis te blijven en niet naar de uitbarsting te gaan kijken.

Experts hielden al een tijdje rekening met een uitbarsting. In november moesten alle bijna 4000 inwoners van het vissersdorp Grindavik daarom hun huis verlaten. Enkele dagen eerder was al een nabijgelegen kuuroord ontruimd. Seismologen hadden gezien dat een magmatunnel zich langzaam naar de oppervlakte werkte, maar ze konden niet voorspellen wanneer er een eruptie kwam.

De uitbarsting is in onbewoond gebied op enkele kilomaters van Grindavik. Het weerinstituut zegt dat het erop lijkt dat het magma zich naar het zuidwesten beweegt, in de richting van het dorp.