Vulkaan op IJsland uitgebarsten, weken na ontruiming dorp

In het zuidwesten van IJsland is een vulkaan uitgebarsten vlak bij het dorp Grindavik dat weken geleden al werd ontruimd vanwege het dreigende gevaar. Uit een scheur in de aardkorst van zo'n 3,5 kilometer komt magma omhoog, meldt het IJslandse weerinstituut.

De scheur groeit snel en de lavastroom wordt geschat op 100 tot 200 kubieke meter per seconde, melden IJslandse media. Dit is vele malen meer dan bij eerdere uitbarstingen in het gebied.

Er zijn enorme lavafonteinen ontstaan die de lucht oranjerood kleuren. De autoriteiten hebben de IJslanders opgeroepen om thuis te blijven en niet naar de uitbarsting te gaan kijken. Het weerinstituut zegt dat het erop lijkt dat de lava zich naar het zuidwesten beweegt, in de richting van het vissersdorp Grindavik.