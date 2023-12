Nederland en Marokko tekenen uitleveringsverdrag

Demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid heeft in Rabat een uitleveringsverdrag met Marokko ondertekend. Over de afspraken is bijna een jaar onderhandeld.

Door het nieuwe verdrag kunnen verdachten en criminelen straks makkelijker worden uitgeleverd voor een rechtszaak of voor het uitzitten van een al gegeven celstraf. Beide landen hebben ook afgesproken om door te praten over een sterkere aanpak van crimineel vermogen, ondergronds bankieren en witwassen.

"We voeren de gezamenlijke strijd tegen de internationale georganiseerde misdaad verder op", zegt Yesilgöz, die de goede relatie met Marokko prijst. Al ruim tien jaar is er ook een rechtshulpverdrag met het land, waarmee onder meer een verdachte in Marokko kan worden vervolgd voor feiten die hij in Nederland zou hebben gepleegd.

Over de tekst van het uitleveringsverdrag werd in juni overeenstemming bereikt. Het is de bedoeling dat het verdrag voor de zomer aan de Tweede Kamer wordt voorgelegd.