VS: internationale coalitie gaat schepen beschermen in Rode Zee, Nederland doet mee

Afgelopen weekend zei demissionair minister van Defensie Ollongren in WNL Op Zondag al dat er gesproken werd met internationale partners en de Amerikanen over de situatie in de Rode Zee, waar de bescherming van schepen volgens haar niet meer volstond. "We beschermen nu vaak tegen piraterij, maar hier gaat het over raketten en drones, dus aanvallen uit de lucht."

Naast Nederland en de VS doen ook Canada, het Verenigd Koninkrijk, Frankijk, Italië, Noorwegen, Spanje, Bahrein en de Seychellen mee. "Dit is een internationale uitdaging die om collectieve actie vraagt", aldus Austin.

