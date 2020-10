Aanwinst Mulenga scoort meteen voor Eagles in zege op Eindhoven

Go Ahead Eagles heeft in de eigen Adelaarshorst met 3-0 gewonnen van FC Eindhoven, mede door een treffer van kersverse aanwinst Jacob Mulenga.

De 36-jarige Zambiaanse aanvaller werd deze week toegevoegd aan de wedstrijdselectie van trainer Kees van Wonderen en mocht met nog twintig minuten te gaan zijn eerste minuten maken.

Meer tijd had hij niet nodig, want in de 83ste minuut luisterde hij zijn debuut op met zijn eerste treffer voor de Deventenaren.

Sam Beukema had de thuisploeg in de eerste helft op voorsprong gezet door een vrije trap van Francis Ross binnen te koppen. In blessuretijd maakte Bas Kuipers de 3-0 voor Go Ahead.

Het was alweer de derde wedstrijd in acht dagen voor de club uit Deventer. Vorige week zaterdag werd gewonnen van MVV en afgelopen dinsdag hield de ploeg een punt over aan het duel met De Graafschap.

Interview

Mulenga maakte in het verleden furore bij FC Utrecht en na avonturen in Turkije en China zat de Zambiaanse aanvaller sinds begin dit jaar zonder club. Na een succesvolle proefperiode tekende hij een contract bij Go Ahead Eagles.

Het wordt waarschijnlijk zijn laatste voetbalavontuur. "Geld motiveert mij niet meer zoveel. Ik wil uitgedaagd worden en tref hier bij Go Ahead Eagles een jonge groep en gepassioneerde fans. De mensen houden echt van deze club", zei hij eerder deze week in gesprek met Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1.