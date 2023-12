Protest in Servië tegen uitslag verkiezingen

Twee oppositieleiders zeiden dat ze in het gebouw in hongerstaking gaan tot het moment dat de uitslag van de verkiezingen in Belgrado ongeldig wordt verklaard en de inwoners opnieuw kunnen kiezen.

De deelnemers aan het protest verzamelden zich vanavond in Belgrado voor het gebouw van de kiesraad. Ze riepen "Dieven, dieven" en "We laten onze stemmen niet stelen", en gooiden met tomaten, eieren en rollen wc-papier.

In de voorlopige uitslag kreeg de SNS in de parlementsverkiezingen 47 procent van de stemmen, de grootste oppositiepartij SPN 23 procent. Als dit zo blijft krijgt de SNS meer dan de helft van de zetels in het parlement in handen.

Voor de gemeenteraad van Belgrado zijn de verschillen kleiner. Daar kreeg de SNS 38 procent van de stemmen, de SPN 35 procent.

Ook internationale waarnemers en lokale media maken melding van mogelijke verkiezingsfraude, zowel bij de verkiezingen in Belgrado als daarbuiten.