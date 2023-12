Van Veen verliest bij WK-debuut van verrassende Leung: 'Was niet goed genoeg'

Gian van Veen is uitgeschakeld in de eerste ronde van het WK darts. De 21-jarige WK-debutant uit Poederoijen verloor na een 2-0 voorsprong met 2-3 van Man-Lok Leung uit Hongkong, die eveneens debuteerde op het WK. Van Veen "baalde enorm" na afloop, maar moest ook toegeven dat zijn tegenstander beter was. "Scorend was het niet goed genoeg vandaag, hij deed dat beter dan ik. Hij is gewoon de terechte winnaar", zei de jonge Nederlander na afloop. Beide spelers waren in de eerste set aan elkaar gewaagd. Na vier breaks in vier legs stond het 2-2. In de vijfde leg lukte het Van Veen als eerste om zijn eigen leg te houden en zo pakte hij de eerste set met een gemiddelde van bijna 95 punten per drie pijlen.

Gian van Veen verloor in de eerste ronde van het WK darts van Man-Lok Leung uit Hongkong. "Heel cru. Snel naar huis en op naar volgend jaar." - NOS

In de tweede set begon Leung ijzersterk en ging hij comfortabel richting setwinst. Zo leek het althans. Maar de man uit Hongkong miste maar liefst twaalf pijlen om de set uit te gooien, Van Veen maakte er dankbaar gebruik van en kon zo toch nog de tweede set naar zich toetrekken met 3-2. Ommekeer De 24-jarige Leung bleef het echter niet weggeven. In de derde set begon hij opnieuw ijzersterk, terwijl Van Veen lage scores haalde en ongelukkig oogde met zijn eigen spel. De Hongkonger liet zich niet opnieuw de kaas van het brood eten: hij benutte nu zijn tweede pijl om de set uit te gooien en kwam terug tot 2-1 in sets.

Leung speelde ijzersterk en klopte Van Veen - Foto: ProShots

Van Veen begon in de vierde set een stuk beter en plaatste meteen een break. Maar daarna gaf de finalist van het jeugd-WK het weg: ook set vier ging met 3-1 naar Leung. Ally Pally achter Leung Gesteund door het publiek in Ally Pally trok Leung de winst in de laatste en beslissende set vervolgens over de streep. Met zijn derde matchdart was het raak en daarmee was de desillusie voor Van Veen compleet. "Ik pak de tweede set met geluk en dan is er niks aan de hand. Maar voor je gevoel sta je tien minuten later met een 3-2 nederlaag", zei Van Veen, voor wie het toernooi er eerder dan gehoopt op zit. "Hier heb je al die tijd naar uitgekeken... Maar nu is het snel naar huis en dan op naar de volgende. Naar volgend jaar." Leung speelt in de volgende ronde tegen de Duitser Gabriel Clemens. Vorig jaar haalde de Duitser verrassend de halve finales, waarin hij verloor van de uiteindelijke winnaar Michael Smith.

De Fransman Tricole won bij zijn debuut - Foto: PDC