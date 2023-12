Italiaanse influencer krijgt miljoen euro boete na kerstcake-debacle

Met bijna dertig miljoen volgers is ze een van de succesvolste mode-influencers ter wereld. Maar in haar thuisland Italië heeft Chiara Ferragni het aan de stok met de mededingingsautoriteit en zelfs met premier Meloni. Na een liefdadigheidsactie rond een typisch Italiaanse kerstcake moet Ferragni een boete van ruim een miljoen euro betalen.

In een video op haar Instagramaccount zegt een aangeslagen Ferragni vandaag dat ze "een communicatiefout gemaakt heeft" rond de verkoop van pandoro, een cake die Italianen vaak met Kerstmis eten. De cake werd vorig jaar verkocht met de merknaam en het logo van Ferragni erop. De indruk werd gewekt dat een deel van de opbrengst naar een kinderziekenhuis in Turijn zou gaan terwijl dat niet het geval was, stelt mededingingsautoriteit AGCM.

Dat ziekenhuis ontving maanden voor de start van de actie slechts een eenmalige donatie van de fabrikant van de cake, Balocco. Het ging om 50.000 euro. De verkoop van de lekkernij had dus geen enkel effect op de hoogte van de gift, aldus de toezichthouder. Balocco krijgt daarom een boete van 420.000 euro.

Kritiek van de premier

De bedrijven van Ferragni, die gezamenlijk een miljoen euro betaald kregen van de cakeproducent, maakten helemaal niets over naar het ziekenhuis. Na de uitspraak van de toezichthouder kwam de influencer dit weekend online en offline onder vuur te liggen.

"De echte rolmodellen zijn niet de influencers die een hoop geld verdienen door kleren te dragen en tassen te showen, of door dure cakes aan te prijzen waarbij ze mensen doen geloven dat het voor het goede doel is", zei de Italiaanse premier Meloni, zonder de naam van Ferragni te noemen.

Overigens haalde de Italiaanse in coronatijd wel grote bedragen op voor een ziekenhuis in haar eigen woonplaats, het zwaar getroffen Milaan.

'Disproportioneel'

In haar vandaag geplaatste video zegt de 36-jarige ondernemer dat ze alsnog een miljoen euro doneert aan het kinderziekenhuis. Ze gaat wel in beroep tegen de boete van de AGCM, die ze "disproportioneel en onrechtvaardig" noemt. Mocht de boete naar beneden worden bijgesteld, dan zal ze het in mindering gebrachte bedrag ook aan het Turijnse ziekenhuis schenken, zegt ze.

"Mijn fout was het - in goed vertrouwen - combineren van een commerciële activiteit met een liefdadigheidsactie. Ik wil er zeker van zijn dat uit mijn fout nu iets constructiefs en positiefs voortkomt."