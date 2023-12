KNVB 'teleurgesteld' in proces toewijzing WK aan Saudi-Arabië, maar sluit boycot uit

De KNVB is teleurgesteld in het proces bij de FIFA dat heeft geleid tot de mogelijke toewijzing van het WK voetbal van 2034 aan Saudi-Arabië. Dat heeft bondsvoorzitter Just Spee gezegd tijdens de bondsvergadering van de KNVB in Zeist. Volgens Spee was er geen sprake van een open en democratisch proces. Tegelijkertijd stelt hij dat er sprake is van een "reglementair legitiem besluit" en is een boycot uitgesloten. FIFA-voorzitter Gianni Infantino maakte eind oktober bekend dat het WK van 2034 in het omstreden land zal worden gehouden. Saudi-Arabië was de enige kandidaat, nadat Australië zich op de dag van de deadline had teruggetrokken. Mensenrechtenorganisaties reageerden furieus en stellen dat de situatie er nog slechter is dan in Qatar, de omstreden gastheer van het WK van vorig jaar.

Verbaasd en teleurgesteld Spee vindt het terecht dat er in de media veel aandacht is voor de mogelijke toewijzing. "Voor eens en altijd wil ik als voorzitter van de KNVB duidelijk maken dat wij verbaasd en teleurgesteld zijn dat het proces van de toewijzing van 2034 en de toewijzing van 2030 (Spanje, Portugal, Marokko en drie duels in Zuid-Amerika) in een wereldwijd politiek compromis gegoten lijkt te zijn", zei Spee. Bekijk een reportage over de mogelijke toewijzing van het WK aan Saudi-Arabië:

Bondsvoorzitter Yasser Al Maisehal noemt het voor zijn land "een droom die uitkomt." Volgens Amnesty International is de mensenrechtensituatie in Saudi-Arabië "nog slechter" dan in Qatar, de organisator van het laatste WK voetbal. - NOS

De bondsvoorzitter zei nog niet te kunnen zeggen wat de KNVB zal doen als er volgend jaar officieel over de toestemming wordt gestemd. "Die beslissing zullen we baseren op het bidboek en de evaluatie daarvan door FIFA. Wij kunnen alleen een uitspraak doen over de inhoud van een bid." "Als het congres, nadat het proces zorgvuldig is doorlopen, dus inclusief de mensenrechtenparagraaf en een openbaar evaluatierapport, het WK aan Saudi-Arabië toewijst en wij ons kwalificeren, dan zal de KNVB zeker deelnemen aan het toernooi. Wij zijn namelijk een voetbalbond."