Mannen worden niet vervolgd voor stelen bordjes Natuurmonumenten

Twee inwoners van Schiermonnikoog worden niet vervolgd voor het stelen van 28 informatiebordjes van Natuurmonumenten op het eiland. Dat heeft het Openbaar Ministerie vandaag beslist. De mannen werden afgelopen zomer op heterdaad betrapt toen ze de informatiebordjes aan het losschroeven waren. Ze stalen de bordjes uit onvrede met het beheer van Nationaal Park Schiermonnikoog.

De problemen tussen de eilanders en beheerder Natuurmonumenten spelen al langer. Sommige bewoners vinden dat Natuurmonumenten besluiten neemt zonder overleg. Het plaatsen van de informatiebordjes was daar een voorbeeld van. Bewoners vonden de bordjes betuttelend en niet mooi.

"Het hele eiland is vol gezet met die lelijke borden", zei bewoner Ardie Noorman eerder tegen Omrop Fryslân. "Op die borden staat dat je schriftelijk toestemming moet hebben als je een betaalde activiteit wil organiseren of met groepen groter dan twintig personen de natuur in wil. Wij wonen hier midden in het Nationaal Park. Dan moet ik dus toestemming gaan vragen om met een grote groep te mogen wandelen in mijn eigen achtertuin. Dat kan toch niet?"

Goede gesprekken

Twee ontevreden bewoners namen eind augustus het heft in eigen handen en schroefden alle bordjes los. Ze werden aangehouden en naar de vaste wal gebracht.

De mannen zijn terecht aangehouden, zegt het OM nu. Toch worden ze niet strafrechtelijk vervolgd. "Er zijn inmiddels gesprekken tussen Natuurmonumenten en eilandbewoners op gang gekomen", aldus een woordvoerder tegen Omrop Fryslân. "De focus moet liggen op de toekomst en de goede onderlinge verstandhouding. Daarbij helpt in onze ogen op dit moment niet het opstarten van een strafzaak, maar eerder goede gesprekken tussen betrokkenen."

Natuurmonumenten heeft tijdens een publieksavond vorige maand toegegeven dat het plaatsen van de borden niet goed is aangepakt.