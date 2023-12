Eerste dag Serious Request levert bijna acht ton op voor Stichting ALS

Na de eerste dag van inzamelingsactie Serious Request van NPO 3FM staat de teller op 791.646 euro, maakte de radiozender vanavond bekend. Dat bedrag is twee keer zo hoog als de afgelopen vijf jaar.

De laatste keer dat er een vergelijkbaar bedrag werd opgehaald was in Apeldoorn in 2017, toen er ruim negen ton werd opgehaald. Vorig jaar stond de teller na één dag actievoeren op 403.112 euro.

De meest aangevraagde plaat is tot nu toe Tonight van de Nederlandse band Son Mieux.

Opbrengst naar Stichting ALS

Op de Grote Markt in Nijmegen zitten dit jaar NPO 3FM-dj's Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Wijnand Speelman opgesloten in Het Glazen Huis.

Met de actie Serious Request zamelen ze geld in voor de Stichting ALS. Dat is een stichting die zich inzet voor meer wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en behandeling van de dodelijke spier- en zenuwziekte ALS.

De radio-dj's verblijven een weeklang in Het Glazen Huis en draaien liedjes tegen betaling. De drie mogen een week niet eten en hun telefoon niet gebruiken.

Op kerstavond komen de drie dj's weer naar buiten en wordt bekendgemaakt hoeveel de actie heeft opgebracht. Vorig jaar was dat 2,3 miljoen euro, dat ging toen naar Stichting Het Vergeten Kind.