Fluminense naar finale WK voor clubs na zege op Egyptische Al-Ahly

Fluminense heeft zich geplaatst voor de finale van het WK voor clubteams in Saudi-Arabië . De Braziliaanse club won in de halve finales van het Egyptische Al-Ahly met 2-0, dankzij een benutte strafschop van Jhon Arias en een doelpunt in blessuretijd van John Kennedy.

Het was een aantrekkelijke wedstrijd tussen de kampioenen van Zuid-Amerika en Afrika in een goed gevuld King Abdullah Sports City-stadion in Jeddah, waarbij de club met de meeste kansen uiteindelijk als winnaar uit de bus kwam.

Bij Fluminense zijn Marcelo en Felipe Melo de grootste blikvangers. Maar Jhon Arias was de dreigendste speler bij de Braziliaanse topclub; hij raakte twee keer de paal in de eerste helft. In de tweede helft lukte het hem alsnog te scoren. Hij benutte na 71 minuten een strafschop, die slim was versierd door Marcelo.

Kennedy gooide de wedstrijd vlak voor tijd na een counter in het slot.

Rentree De Bruyne?

Dinsdag speelt Manchester City in de andere halve finale tegen het Japanse Urawa Red Diamonds, met de Nederlanders Alex Schalk en Bryan Linssen.

Bij Manchester City maakt Kevin De Bruyne mogelijk zijn rentree. De 32-jarige Belgische middenvelder liep in augustus in de eerste wedstrijd van het seizoen een hamstringblessure op, maar is met de Engelse Champions League-winnaar meegereisd naar het WK.