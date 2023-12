Nieuw medicijn zonder hormonen moet opvliegers verhelpen

Een nieuw medicijn moet vrouwen in de overgang die last hebben van opvliegers gaan helpen. Britse onderzoekers noemen het "game-changing". Het nieuwe medicijn, Veoza, is namelijk ontwikkeld zonder hormonen, die nu vooral worden voorgeschreven. Het middel is inmiddels goedgekeurd voor de Nederlandse markt.

Door opvliegers kunnen vrouwen het onder meer plotseling snel warm krijgen, gaan zweten en duizelig worden. Niet alle vrouwen kunnen of willen voorgeschreven hormonen slikken. Daarom denkt Dorenda van Dijken, gynaecoloog in ziekenhuis OLVG in Amsterdam en voorzitter van de Dutch Menopause Society, dat de behoefte groot is.

"Er zijn nu wel andere niet-hormonale middelen, maar die zijn niet zo effectief en kennen veel bijwerkingen. Hormonen bleken het meest effectief te zijn, en uit nieuwe studies blijkt dat dit nieuwe middel net zo effectief is als het gebruik van hormonen", zegt Van Dijken in Nieuws & Co op NPO Radio 1.

Het medicijn is een pil en tot nu toe lijken er geen bijwerkingen te zijn. In het voorjaar van 2024 komt het op de markt.

Gunstige effecten

Volgens Van Dijken zou het medicijn ook een gunstig effect kunnen hebben op andere klachten van de overgang. "Je kan namelijk door opvliegers een domino-effect krijgen van bijvoorbeeld vermoeidheid, geheugenconcentratiestoornissen en stemmingswisselingen." Toch benadrukt de gynaecoloog dat niet alle klachten verholpen kunnen worden met dit medicijn.

Hoewel het medicijn een uitkomst kan zijn voor alle vrouwen noemt Van Dijken het vooral goed nieuws voor vrouwen die borstkanker hebben of hebben gehad. "Hun gun je het het meest omdat zij echt geen hormonen mogen slikken. Alleen is voor die groep nog niet getest wat de effecten bij hen kunnen zijn. Maar in theorie zou het gewoon moeten kunnen."

"Daarnaast is het ook mooi nieuws voor vrouwen van hogere leeftijd die geen hormonen meer mogen, maar die wel last blijven houden van de warmteklachten. Of voor vrouwen die al heel lang hormoontherapie hebben waar toch lichte risico's aan verbonden zijn, en die je liever ziet stoppen."

Maatschappij

Tijdens de overgang krijgt tot wel 70 procent van de vrouwen last van opvliegers. Die kunnen zo hevig zijn dat vrouwen zich ziek moeten melden. "Dat kost de maatschappij heel veel geld", zegt Van Dijken. "Maar het heeft ook impact op de maatschappij als je al nagaat dat bijvoorbeeld in de zorg 80 procent vrouw is."