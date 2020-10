Suárez opnieuw succesvol voor winnend Atlético Madrid

Het na een matige competitiestart in de middenmoot vertoevende Atlético Madrid heeft in de Spaanse competitie z'n tweede overwinning geboekt. Dankzij de 2-0 zege bij Celta de Vigo vinden de hoofdstedelingen zich nu terug in de subtop.

Luis Suárez gaf Barcelona-coach Ronald Koeman weer eens stof tot nadenken. De bij de Catalanen als overbodig bestempelde aanvaller zette zijn nieuwe werkgever Atlético Madrid al na zes minuten op voorsprong door weer eens op de juiste plaats te staan. Het was al zijn derde doelpunt in vier wedstrijden.

Vlak na rust, die met een 0-1 stand was ingegaan omdat Celta niet verder was gekomen dan een knal op de paal van Sergio Carreira, was Suárez dicht bij een tweede treffer, maar de Uruguayaan leverde een afzwaaier af.

De 0-2 kwam er toch, al duurde dat tot diep in de blessuretijd. Joao Felix leverde een schot af dat via de onderkant van de lat het veld weer insprong, maar Yannick Carrasco was er als de kippen bij om de bal alsnog tegen de touwen te koppen.