FC Barcelona verliest en weet niet te profiteren van nederlaag Real Madrid

Lionel Messi treurt na de 1-0 nederlaag - EPA

Real Madrid en Barcelona zijn in de aanloop naar de eerste Champions League-week van het seizoen allebei tegen een 1-0 nederlaag aangelopen. Real, de koploper in de Spaanse La Liga, kon het thuis niet bolwerken tegen het promoveerde Cádiz, terwijl Barça op bezoek bij Getafe onderuitging. Het had een feestwedstrijd moeten worden voor Zinedine Zidane, die Real Madrid voor de 150ste keer coachte in de Spaanse competitie, maar zijn ploeg liet hem lelijk in de steek tegen Cádiz. De gasten, die thuis nog geen wedstrijd hadden gewonnen maar uit wel twee keer de volle buit pakten, bleek het op bezoek bij de landskampioen bepaald niet dun door de broek te lopen. Het opereerde frank en vrij en liet het slordige spelende Real herhaaldelijk schrikken. Zo had Álvaro Negredo al twee kansen laten liggen toen hij in de zestiende minuut met het hoofd Anthony Lozano op maat bediende. De Hondurees verschalkte doelman Thibaut Courtois met een bekeken stiftje: 0-1. Ploeteren Terwijl Cádiz op kansjes bleef loeren, was het aan de kant van Real Madrid ploeteren geblazen. Luttele minuten voor de pauze kopte Raphael Varane rakelings naast, maar veel wist de titelverdediger niet uit te richten met het vele balbezit. Ook na de rust wist de thuisploeg amper te bekoren en kwam het zelfs met de schrik vrij na een missertje van Courtois. Halverwege het tweede bedrijf was Junior Vinicius met zijn hoofd eerder bij de bal dan Cádiz-sluitpost Jeremias Ledesma, maar de kopbal miste de juiste richting.

Anthony Lozano bezorgt Cádiz een verrassende zege op Real Madrid - Pro Shots

Kompaan Karim Benzema had de pech dat een verwoestende uithaal vanaf de rand van het strafschopgebied op de lat eindigde, terwijl de Fransman een doelpunt geannuleerd zag worden wegens buitenspel. En dus was de eerste nederlaag van het seizoen een feit voor de Koninklijke. Ook Barcelona onderuit Barcelona, met Frenkie de Jong en voor het eerst ook oud-Ajacied Sergiño Dest - als vervanger van de geblesseerde Jordi Alba - in de basis, wist niet te profiteren van de misstap van de grote rivaal. Integendeel, ook de mannen van Ronald Koeman kregen een nederlaag te slikken: 1-0 bij Getafe. Het was de eerste nederlaag onder trainer Ronald Koeman. De gasten begonnen niet onverdienstelijk. Kort nadat Neto, de stand-in voor de aan zijn knie geblesseerde Barcelona-keeper Marc-Andre ter Stegen, een schot van Nemanja Maksimovic onschadelijk had gemaakt, trof Lionel Messi aan de overzijde, in stelling gebracht door Dest, met een indraaiende bal de linkerpaal.

Sergiño Dest snelt langs Damián Suárez - EPA

Groter nog was de kans die zijn ploeggenoot Antoine Griezmann na een halfuur kreeg. Oog in oog met doelman David Soria schoot de Fransman, afgelopen week nog succesvol bij de nationale ploeg, de bal met een wilde trap hoog over. De Jong brak na rust de wedstrijd open, maar niet op de manier die hij voor ogen zal hebben gehad. Na een wat lompe overtreding van de middenvelder op Djene Dakonam ging de bal op de strafschopstip en zette Jaime Mata de thuisploeg op 1-0. Met de jonge Ansu Fati, Philippe Coutinho en stormram Martin Braithwaite in de ploeg trachtte Barca het tij te keren, maar aanvallend maakten de Catalanen een machteloze indruk. Sterker, Cucu en Cucho, die via de vingers van Neto de lat trof en daarna ook nog een 'Griezmannetje' afleverde, waren namens Getafe dichter bij een een doelpunt. In de slotseconden schoot Dakonam de gasten bijna nog te hulp, maar zijn kopbal had net genoeg hoogte om door de lat gekeerd te worden. En dus kreeg Ronald Koeman zijn eerste nederlaag als trainer van Barcelona te incasseren. Suárez scoort weer voor Atlético Het na een matige competitiestart in de middenmoot vertoevende Atlético Madrid boekte z'n tweede overwinning. Dankzij de 2-0 zege bij Celta de Vigo vinden de hoofdstedelingen zich nu terug in de subtop.

Luis Suárez treurt om een misser, maar hij scoorde ook tegen Celta - Pro Shots

Luis Suárez gaf Barcelona-coach Ronald Koeman weer eens stof tot nadenken. De bij de Catalanen als overbodig bestempelde aanvaller zette zijn nieuwe werkgever Atlético Madrid al na zes minuten op voorsprong door weer eens op de juiste plaats te staan. Het was al zijn derde doelpunt in vier wedstrijden. Vlak na rust, die met een 0-1 stand was ingegaan omdat Celta niet verder was gekomen dan een knal op de paal van Sergio Carreira, was Suárez dicht bij een tweede treffer, maar de Uruguayaan leverde een afzwaaier af. De 0-2 kwam er toch, al duurde dat tot diep in de blessuretijd. Joao Felix leverde een schot af dat via de onderkant van de lat het veld weer insprong, maar Yannick Carrasco was er als de kippen bij om de bal alsnog tegen de touwen te koppen.