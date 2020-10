Cádiz bezorgt Real Madrid nederlaag, Suárez scoort weer voor Atlético

Het na een matige competitiestart in de middenmoot vertoevende Atlético Madrid boekte z'n tweede overwinning. Dankzij de 2-0 zege bij Celta de Vigo vinden de hoofdstedelingen zich nu terug in de subtop.

Kompaan Karim Benzema had de pech dat een verwoestende uithaal vanaf de rand van het strafschopgebied op de lat eindigde, terwijl de Fransman een doelpunt geannuleerd zag worden wegens buitenspel. En dus was de eerste nederlaag van het seizoen een feit voor de Koninklijke.

Ook na de rust wist de thuisploeg amper te bekoren en kwam het zelfs met de schrik vrij na een missertje van Courtois. Halverwege het tweede bedrijf was Junior Vinicius met zijn hoofd eerder bij de bal dan Cádiz-sluitpost Jeremias Ledesma, maar de kopbal miste de juiste richting.

Terwijl Cádiz op kansjes bleef loeren, was het aan de kant van Real Madrid ploeteren geblazen. Luttele minuten voor de pauze kopte Raphael Varane rakelings naast, maar veel wist de titelverdediger niet uit te richten met het vele balbezit.

Zo had Álvaro Negredo al twee kansen laten liggen toen hij in de zestiende minuut met het hoofd Anthony Lozano op maat bediende. De Hondurees verschalkte doelman Thibaut Courtois met een bekeken stiftje: 0-1.

De gasten, die thuis nog geen wedstrijd hadden gewonnen maar uit wel twee keer de volle buit pakten, bleek het op bezoek bij de koploper in La Liga bepaald niet dun door de broek te lopen. Het opereerde frank en vrij en liet het slordige spelende Real herhaaldelijk schrikken.

Het had een feestwedstrijd moeten worden voor Zinedine Zidane, die Real Madrid voor de 150ste keer coachte in de Spaanse competitie, maar zijn ploeg liet hem lelijk in de steek tegen Cádiz. De landskampioen leed een verrassende 1-0 thuisnederlaag tegen het gepromoveerde Cádiz.

Luis Suárez gaf Barcelona-coach Ronald Koeman weer eens stof tot nadenken. De bij de Catalanen als overbodig bestempelde aanvaller zette zijn nieuwe werkgever Atlético Madrid al na zes minuten op voorsprong door weer eens op de juiste plaats te staan. Het was al zijn derde doelpunt in vier wedstrijden.

Vlak na rust, die met een 0-1 stand was ingegaan omdat Celta niet verder was gekomen dan een knal op de paal van Sergio Carreira, was Suárez dicht bij een tweede treffer, maar de Uruguayaan leverde een afzwaaier af.

De 0-2 kwam er toch, al duurde dat tot diep in de blessuretijd. Joao Felix leverde een schot af dat via de onderkant van de lat het veld weer insprong, maar Yannick Carrasco was er als de kippen bij om de bal alsnog tegen de touwen te koppen.