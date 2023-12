Minstens dertien doden door explosie olieterminal in Guinee

In Conakry, de hoofdstad van Guinee, zijn zeker dertien mensen om het leven gekomen bij de ontploffing van een olieterminal. De explosie was in de nacht van zondag op maandag en blies de ramen uit nabijgelegen woningen. Honderden mensen sloegen op de vlucht.

"Ik lag te slapen en werd wakker van een fluitsignaal, daarna hoorde ik een oorverdovende knal", zegt Mounatou Baldé tegen persbureau AP.

De explosie werd volgens de regering voorafgegaan door een brand. De oorzaak daarvan wordt nog onderzocht. Volgens de regering zijn minstens 178 mensen gewond geraakt, ongeveer de helft van hen kon terugkeren naar huis.

De omgeving van de olieterminal, waar veel overheidsgebouwen staan, was bedekt met dikke rook.

Brand vanmiddag onder controle

Brandweerlieden hadden de brand vanmiddag grotendeels onder controle. Alle scholen in de omgeving werden gesloten en mensen werden opgeroepen thuis te blijven.

De brand ontstond in de grootste olieterminal in Guinee. Het land in West-Afrika produceert geen olie, maar importeert geraffineerde aardolieproducten.