Verzakkingen Zeeuws spoor grotendeels verholpen, morgen normale dienstregeling

De verzakkingen bij het spoor in Zeeland zijn de afgelopen weken grotendeels hersteld. Vanaf morgen rijdt het treinverkeer daarom weer volgens de normale dienstregeling, meldt ProRail. Bijna een maand lang reden er minder treinen tussen Roosendaal en Vlissingen.

Vanwege hevige regenval waren er twintig verzakkingen ontstaan op het traject. Sinds 28 november kon er daarom maar één trein per uur over het spoor rijden. Reizigers tussen Roosendaal en Vlissingen waren een kwartier langer onderweg, andersom deden reizigers er maximaal een half uur langer over.

Nog vier verzakkingen

Zestien van de twintig verzakkingen zijn inmiddels hersteld. Bij de vier resterende plekken geldt nog een snelheidsbeperking, maar dat heeft volgens ProRail weinig effect op de dienstregeling. In januari worden de laatste vier verzakkingen aangepakt, schrijft Omroep Zeeland.

Doordat de ondergrond in Zeeland voor een groot gedeelte uit klei bestaat, kan de grond verzakken bij hevige regenval. Het spoor wordt de komende jaren extra in de gaten gehouden om nieuwe langdurige problemen te voorkomen. Sensoren worden in het spoor geplaatst zodat verzakkingen meteen worden gesignaleerd en sneller kunnen worden gerepareerd.