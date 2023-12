Jaap Veerman, de man die Jan Smit wegstuurde bij FC Volendam, nu zelf voorzitter

Jaap Veerman is de nieuwe voorzitter van FC Volendam. Veerman is de man die als voorzitter van de raad van commissarissen (rvc) vorige maand het volledige bestuur onder leiding van voorzitter Jan Smit ontsloeg. Nu neemt hij dus zelf de taken over van Smit.

Het volledige technisch hart stapte op na het ontslag van Smit, onder wie technisch manager Wim Jonk en trainer Matthias Kohler. Rob Bootsman volgt Jonk in het nieuwe bestuur op, hij maakt net als Veerman de stap vanuit de rvc. Naar een nieuwe hoofdtrainer wordt nog gezocht, Michael Dingsdag is tot aan de winterstop interim-coach.

Financieel beleid

Het oude bestuur, onder leiding van Smit, werd eind november weggestuurd omdat het voortbestaan van de club in gevaar zou zijn. Volgens de toenmalige rvc had Volendam een negatief eigen vermogen van 3 miljoen euro op een begroting van 11 miljoen. Voor het lopende seizoen dreigt een tekort van 2,3 miljoen euro.

Volgens Smit was er geen sprake was van een zorgelijke financiële situatie. Hij stelde dat Volendam door het technische beleid juist transferwinsten boekte, waardoor de club in het volgende boekjaar "met een schone, goedgevulde lei aan een nieuw seizoen kan beginnen."

Een onderzoeker van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) noemde Smits gokken op transferinkomsten echter een "enorm risico".