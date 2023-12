Ziekenhuis Rotterdam schrapt ook morgen afspraken om netwerkstoring

Het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam schrapt ook morgen nog afspraken vanwege een grote netwerkstoring. Vandaag kwamen alle afspraken al te vervallen. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk.

Artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers kunnen sinds vanochtend niet meer bij de patiëntengegevens. De spoedeisende hulp is tot zeker middernacht dicht en alle poliklinische afspraken tot morgenochtend 10.00 uur zijn afgezegd.

"Het is uitermate vervelend voor al onze patiënten", zegt Rob Kievit, algemeen directeur van het Ikazia Ziekenhuis tegen Rijnmond. "Maar de veiligheid van patiënten is op geen enkel moment in het geding geweest."

Op papier

De spoedzorg voor mensen die in het ziekenhuis liggen, gaat gewoon door. "Een aantal systemen werkt nog wel, zoals laboratoria en röntgenfoto's", legt Kievit uit. Artsen registreren de resultaten daarvan voorlopig op papier.

Ook wordt onderzocht of geplande poliklinische ingrepen die haast hebben, door andere ziekenhuizen overgenomen kunnen worden. "En anders zullen die ingrepen zo snel mogelijk, morgen of overmorgen, hier worden uitgevoerd", aldus de directeur.

Specialisten zijn nog steeds op zoek naar de oorzaak. Een hack kan volgens het ziekenhuis niet worden uitgesloten.