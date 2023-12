Minister wil verplichte cursus vóór aanschaf van een hond

Iedereen die een hond wil kopen, zou eerst een verplichte (online) theoriecursus moeten volgen over het houden van zo'n dier. Het is één van de maatregelen die demissionair minister Adema (Landbouw) wil uitwerken om het aantal bijtincidenten met honden terug te dringen.

De minister schrijft aan de Tweede Kamer dat veel bijtincidenten ontstaan door onvoldoende hondenkennis bij het baasje. "Signalen waarmee een hond ongenoegen, angst of stress uit worden hierdoor te laat of niet herkend." Dan ziet een hond vaak geen andere mogelijkheid dan te bijten.

Zo'n verplichte cursus vooraf kan ook voorkomen dat iemand de verkeerde hond kiest of een impulsaankoop doet. Sommige rassen, zoals herdershonden, hebben veel uitdaging nodig en zijn minder geschikt als 'gezelschapshond'. Een mismatch kan weer leiden tot frustratie en mogelijk gevaarlijk gedrag van de hond.

Kinderen vaak slachtoffer

Plastisch chirurgen meldden in augustus dat ze in de afgelopen anderhalf jaar honderd ernstige bijtincidenten met honden hebben geregistreerd. Vaak waren kinderen het slachtoffer.

Adema stelt daarom vijf maatregelen voor, die nog wel verder uitgewerkt moeten worden, net als de uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid.

Verbod gevaarlijke honden

Zo liet de minister al eerder weten dat hij het houden en fokken van honden met bepaalde kenmerken, zoals brede kaken, wil verbieden. Zo'n systeem bestaat ook al in Frankrijk. Vooral bij hondenrassen die van oudsher geselecteerd zijn op waakzaamheid en zelfstandigheid ziet Adema risico's. Toch is het volgens hem een mythe dat bepaalde rassen van nature 'vals' of 'bijtgraag' zijn.

Bij honden met een stamboom wordt er door de zogeheten raad van beheer wel toezicht gehouden op zorgvuldige fokkerij en de juiste match tussen hond en baasje. Daarom wordt die groep uitgezonderd van een eventueel fokverbod.

Daarnaast moet er betere registratie komen van gevaarlijk gedrag door honden en bijtincidenten. Iedereen moet bij een landelijk meldpunt signalen kunnen delen, en die komen dan weer terecht bij boa's en de politie.

Soms moet een agressieve hond verplicht een muilkorf dragen of aangelijnd blijven, maar zo'n maatregel geldt nu meestal alleen in de gemeente waar de eigenaar woont. Adema wil dat zo'n muilkorf- of aanlijnplicht landelijk gaat gelden.

Sneller afmaken

Ten slotte gaat de minister kijken of honden die betrokken zijn geweest bij ernstige bijtincidenten sneller afgemaakt kunnen worden, als de officier van justitie dat besloten heeft.

Nu zitten ze vaak nog maanden in de opvang, omdat de eigenaar bezwaar heeft gemaakt tegen het doden van de hond. Zo'n bezwaar wordt bijna nooit gehonoreerd en ondertussen loopt het personeel in de opvang een groot risico om gebeten te worden.