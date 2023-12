Werkstraf voor militairen na schietincident dat collega arm kostte

Drie Nederlandse militairen zijn veroordeeld tot werkstraffen wegens betrokkenheid bij een schietincident op uitzending in Afghanistan. Een collega-militair verloor zijn arm als gevolg van "een reeks aan fouten", zo oordeelt de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem.

In 2021 werd het slachtoffer in zijn arm geschoten bij een oefening. Het was de bedoeling dat er met losse flodders werd geschoten, maar tegen de regels in waren echte kogels naar het oefenterrein gebracht.

De drie militairen hebben een dienstbevel genegeerd of dienstvoorschriften niet opgevolgd en zijn daarom volgens de rechtbank schuldig aan betrokkenheid bij de ernstige verwonding van het slachtoffer. Als gevolg van de schietwond moest diens rechterarm worden geamputeerd. Het slachtoffer ondervindt hier nog dagelijks en de rest van zijn leven de gevolgen van, zegt de rechtbank.

Schadevergoeding van 50.000 euro

Een 31-jarige man uit Montferland kreeg 140 uur werkstraf opgelegd. Een 32-jarige man uit Den Haag kreeg een werkstraf van 90 uur en een 26-jarige man uit Kampen een van 70 uur. Ook moeten ze samen in totaal een vergoeding van 50.000 euro betalen aan de gewonde collega.

Het is verboden om zogenoemde scherpe munitie mee te nemen naar het oefengebied. Waarom de 31-jarige militair de kogels toch had meegenomen is onduidelijk. De 32-jarige had gezien dat er scherpe munitie lag in het legervoertuig. Hij legde de kogels op de achterbank, maar deed volgens de rechtbank verder niets om te voorkomen dat ermee zou worden geschoten. Ook zei de man niets over zijn vondst tegen leidinggevenden.

De 26-jarige militair stak vervolgens de kogels in het magazijn van zijn dienstwapen. Hij was in de veronderstelling dat er losse flodders in zaten. Het is verplicht om dit controleren, maar dat werd niet gedaan.