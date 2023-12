Paus staat zegenen partners van hetzelfde geslacht toe

"Een zegen biedt mensen een manier om hun vertrouwen in God te versterken", zegt de paus in de brief waarin hij het besluit bekendmaakt. "Een verzoek om een zegen te ontvangen, laat zien dat iemand zich openstelt voor de transcendentie, genade en nabijheid van God en dat is niet weinig in de wereld waarin we leven. Het is het zaadje van de Heilige Geest, dat moet worden gevoed en niet tegengewerkt."

In de katholieke kerk is scheiden niet mogelijk en hertrouwen dus evenmin. Katholieken die voor de wet gescheiden zijn en daarna hertrouwen kunnen de verbintenis met de nieuwe levenspartner met dezelfde zegen laten bekrachtigen.

In de verklaring wordt benadrukt dat deze zegen iets anders is dan een kerkelijk huwelijk, waarin de partners man en vrouw moeten zijn. De invoering van de zegen voor partners van het gelijke geslacht betekent dus niet dat de kerk dergelijke relaties goedkeurt. Het is ook niet de bedoeling dat de plechtigheid waarin een priester een stel zegent op een huwelijksceremonie lijkt.

Correspondent Vaticaan Andrea Vreede:

"De verklaring van vandaag is een sprong voorwaarts ten opzichte van de acceptatie van mensen die in een relatie leven die anders is dan het traditionele man-vrouwhuwelijk. Maar de beslissing komt niet uit de lucht vallen. In september 2022 hebben de Vlaamse bisschoppen een liturgie met een zegen voor homostellen geïntroduceerd. Naar eigen zeggen hebben ze dat bij het Vaticaan aangekondigd, maar kregen ze geen antwoord. Hun interpretatie was toen: wie zwijgt, stemt toe.

En nu heeft het Vaticaan dus wel gesproken. In deze verklaring verwijst paus Franciscus ook naar een van de vragen die hij afgelopen zomer in een brief van vijf zeer conservatieve kardinalen ontving. Namelijk hoe hij denkt over het geven van de zegen aan homostellen. Hij is daarvoor, maar het is een ander soort zegen die die bij een kerkelijk huwelijk. Een antwoord waarover de traditionalistische kardinalen, samen met de rest van de rechterflank van de Kerk, ongetwijfeld niet tevreden zullen zijn."