Slowaakse regering wil hele bevolking testen op corona

Slowakije is van plan om de hele bevolking te testen op het coronavirus. De regering heeft 13 miljoen snelle antigentests gekocht voor inwoners ouder dan 10 jaar. Het is de bedoeling dat de tests op korte termijn plaatsvinden in twee weekenden. Mensen die het ene weekend negatief worden getest, kunnen een volgend weekend weer langskomen om eventuele fout-negatieve tests uit te sluiten.

Het is nog niet duidelijk of de tests verplicht of vrijwillig worden. Volgens de Slowaakse nieuwssite aktuality.sk heeft premier Igor Matovic gezegd dat hij de wet moet veranderen als hij de test verplicht wil stellen.

De premier overweegt om mensen die zich laten testen te belonen. "Hoe meer mensen er komen, hoe nauwkeuriger de tests zullen zijn en hoe groter onze kansen", aldus Matovic. Hij hoopt dat minstens 90 procent van de Slowaken meedoet.

Politie en leger

De premier ziet het grootschalig testen als de enige manier om de uitbraak van covid-19 in Slowakije te stoppen. De afgelopen dag kwamen er bijna 2000 bevestigde besmettingen bij en werden elf doden gemeld. Premier Matovic zegt tegen persbureau TASR dat hij zijn functie neerlegt als het plan mislukt.

In Slowakije wonen ongeveer 5,5 miljoen mensen. De politie en het leger gaan meehelpen bij de uitvoering van de massatests, om gezondheidswerkers niet te veel te belasten.