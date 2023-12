Blue Band 'Roombeter' wint prijs voor meest misleidende product

Blue Band Roombeter is gekozen als meest misleidende voedselproduct van 2023. Actie-organisatie Foodwatch heeft de jaarlijkse prijs Het Gouden Windei vandaag overhandigd aan producent Upfield.

Consumenten vinden de naam 'Roombeter' een misleidende variant van 'roomboter'. De boter van Blue Band is een plantaardig alternatief, maar dit valt consumenten nauwelijks op door de naam en door de verpakking. Het product is namelijk verpakt in de kenmerkende gouden wikkel van het merk.

Volgens Foodwatch vonden veel consumenten de naam een flauwe en handige marketingtruc. De plantaardige boter kreeg veruit de meeste stemmen, namelijk 45 procent.

Foodwatch zegt dat het wel degelijk is toe te juichen dat er steeds meer plantaardige alternatieven op de markt komen. "Maar om de zuivellobby niet in de kaart te spelen moeten deze varianten in duidelijk onderscheidende verpakkingen zitten, zoals een andere wikkel of groen kuipje."