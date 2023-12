Ook hof geeft inwoners Uden gelijk, toch kan asielopvang snel open

De gemeente Maashorst moet eerst de omgevingsvergunning in orde hebben voordat asielzoekers mogen worden opgevangen in het Van der Valk-hotel in Uden. Dat heeft het gerechtshof bepaald. In het hotel wil het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) drie jaar lang 300 asielzoekers opvangen.

In juli maakte de gemeente bekend dat het voor drie jaar asielzoekers wilde opvangen in het hotel. Een groep van 32 omwonenden stapte begin deze maand naar de rechter om uitstel te vragen. Doordat de vergunningaanvraag niet op orde was, waren de omwonenden niet in staat gesteld om bezwaar te maken. Ze werden ook uitgesloten van informatiebijeenkomsten.

De rechter gaf de bewoners gelijk en vond dat de gemeente onzorgvuldig had gehandeld. De gemeente besloot in beroep te gaan tegen de uitspraak. Het hof geeft de omwonenden dus opnieuw gelijk.

'In theorie morgen vergunning'

Toch lijken de asielzoekers snel het hotel te kunnen betrekken, wanneer de gemeente de vergunningen in orde brengt. Dat lijkt deze week al te kunnen gebeuren, laat waarnemend burgemeester Rianne Donders van de gemeente Maashorst weten.

"Morgen ligt de conceptvergunning bij het college. Het is dan aan het college om te kijken of die voldoet aan de eisen", zegt Donders in Nieuws & Co op NPO Radio 1. "In theorie kunnen we de vergunning morgen al afgeven. En dan is het aan het COA wanneer de mensen komen."