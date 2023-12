Halsema wil erotisch centrum Amsterdam bij Europaboulevard

In Amsterdam komt het nieuwe erotisch centrum als het aan het college van B en W ligt aan de Europaboulevard in Zuid. Het is de bedoeling dat 100 sekswerkers van de Wallen daarheen verkassen, om de overlast van het sekstoerisme in de binnenstad tegen te gaan.

Behalve de Europaboulevard zijn er twee andere mogelijke locaties voor het nieuwe erotische centrum, namelijk de Docklandsplot op de NDSM-werf in Noord en De Groene Zoom bij de RAI. Maar de Europaboulevard heeft de voorkeur van het stadsbestuur.

Het college legt de keuze begin volgend jaar voor aan de Amsterdamse gemeenteraad. Al sinds 2018 spreken raadsleden over het terugdringen van de overlast op de Wallen.

Niet houdbaar

De situatie in de rosse buurt is volgens burgemeester Halsema niet houdbaar. Naast het tegengaan van overlast is het doel van het college om de positie van sekswerkers te verbeteren en criminaliteit tegen te gaan.

De ramen van het erotisch centrum komen alleen aan de binnenkant van het gebouw, om 'kijktoerisme' tegen te gaan. Alle bezoekers komen via een beveiligde ingang binnen en moeten aan de huisregels voldoen.

Veel verzet

Sinds de aankondiging van de plannen was er veel verzet van inwoners, ondernemers en sekswerkers zelf. In oktober liepen meer dan honderd demonstranten een protestmars naar het stadhuis in Amsterdam.

Als een meerderheid van de gemeenteraad het voorstel van het college steunt, wordt het plan verder uitgewerkt. Volgens het college gaat het zo'n zeven jaar duren voordat het erotisch centrum er is.