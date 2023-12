Arbeidsinspectie: medewerkers PostNL te zwaar belast

Medewerkers in distributiecentra van PostNL worden fysiek te zwaar belast. Dat concludeert de Arbeidsinspectie na controles in verschillende distributiecentra van het post- en pakketbedrijf.

Tijdens de controles zag de inspectie dat medewerkers te zwaar belast werden en dat er te weinig werd gedaan om dat te voorkomen. Zo tilden medewerkers te zware pakketten van het ene naar het andere voertuig en ontbrak het aan hulpmiddelen om het werk te verlichten.

Uitzendbureaus

In Nederland is het verplicht om de gezondheids- en veiligheidsrisico's van werk vast te leggen in een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Uit een enquête blijkt dat medewerkers bij PostNL twee keer zoveel klachten ervaren als gemiddeld is in de sector. Ook vermoedt de Arbeidsinspectie dat medewerkers meer nachtdiensten hebben gewerkt dan wettelijk is toegestaan.

Veel medewerkers zijn bij het bedrijf terechtgekomen via uitzendbureaus. De Arbeidsinspectie gaat daarom ook verder onderzoek doen naar de rol van de uitzendbureaus bij de werkomstandigheden.

PostNL laat in een reactie aan de NOS weten de conclusies uiterst serieus te nemen. "De gezondheid en het welbevinden van onze mensen is erg belangrijk." De Arbeidsinspectie eist nu dat de werkgever de werkomstandigheden verbetert.