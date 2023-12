Oud-international Hoogendoorn terug in eredivisie: 'Wil graag steentje bijdragen'

Voormalig volleybalinternational Sjoerd Hoogendoorn keert terug in de eredivisie. De 32-jarige diagonaalspeler tekent een contract tot het eind van het seizoen bij PDK Huizen.

Vooral de ambitie van de club sprak Hoogendoorn aan. "Ze willen stappen maken, de top bestormen. Ze willen ook Europees gaan spelen. Dat zou niet alleen voor de club zelf goed zijn, maar ook voor het hele Nederlandse volleybal. En als ik ook maar een heel klein steentje kan bijdragen aan de ontwikkeling van de eredivisie, doe ik dat heel graag."

Focus op studie

Hoogendoorn deed 2,5 jaar geleden bewust een stapje terug. Hij vertrok bij eredivisionist Draisma Dynamo, omdat hij zich ging focussen op zijn studie geneeskunde, en ging bij VIVES spelen. Met de club uit IJsselstein promoveerde hij van de eerste divisie naar de topdivisie, één niveau lager dan de eredivisie.

En nu staat de 55-voudig international, die hoopt met zijn opleiding anesthesioloog of huisarts te worden, dus voor zijn rentree in de eredivisie. "Ik ga het laatste jaar van de opleiding in en daarin heb ik wat meer vrije tijd. Dus ik kan weer vaker trainen."