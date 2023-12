Podcast De Dag: hoe Europa Poetin aan wapens helpt

Onderzoeksjournalist Siebe Sietsma van Nieuwsuur klopt aan bij een loods van een Duits bedrijf in Slowakije. In de papieren staat dat vanaf die plek allerlei pakketten met elektronica naar Rusland worden verstuurd. Elektronica waarmee wapens gemaakt kunnen worden die een grote rol spelen in de oorlog in Oekraïne.

Samen met Nieuwsuur-collega Mitchell van de Klundert onderzocht Siebe Sietsma de afgelopen maanden hoe er vanuit Europa, ook vanuit Nederland, op grote schaal spullen naar Rusland worden gebracht die cruciaal zijn voor Poetins wapenarsenaal. Na het slagveld in Oekraïne, is de aanpak van deze smokkel de enige manier om Rusland te stoppen, zeggen experts, maar er wordt nauwelijks gecontroleerd en de Europese regels zijn zo ingewikkeld dat ze gemakkelijk te omzeilen zijn.

Reageren? Mail [email protected]

Presentatie en montage: Elisabeth Steinz

Redactie: Anouk Kantelberg