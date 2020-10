Eerste Premier league-minuten Ziyech bij remise Chelsea tegen Southampton

Chelsea heeft in eigen huis Southampton een 3-3 gelijkspel moeten toestaan. In de levendige wedstrijd, waarin de Londenaren sterk begonnen maar ook weer eens een keepersfout kregen te verwerken, maakte aankoop Hakim Ziyech als invaller voor het eerst zijn opwachting in de Premier League.

Het offensief ingestelde Southampton deed aanvankelijk niet onder voor de gastheren en zag Kepa Arrizabalaga, die de afgelopen week geblesseerd geraakte aankoop Edouard Mendy onder Chelsea-lat verving, knap redding brengen op een inzet van Che Adams.

Tegendraads

Na een klein kwartier dacht Timo Werner de thuisploeg op voorsprong te brengen, maar de Duitse spits deed dat in buitenspelpositie. Een minuut later trof hij alsnog doel. Werner misleidde eerst bewaker Jan Bednarek met een overstapje, omzeilde vervolgens een woud aan Southampton-benen en maakte tegendraads zijn eerste Premier League-doelpunt.

Weer een kwartier later verdubbelde de Duitser zijn productie en dit keer troefde hij bij een hoge dieptepass belager Bednarek met een schouderduwtje af. Na een boogballetje over doelman Alex McCarthy kopte Werner de 2-0 in de touwen.