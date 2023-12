Ierse vrouw die met weersvoorspelling D-day een dag uitstelde overleden

In Ierland is Maureen Sweeney overleden, wier weersvoorspelling ertoe leidde dat de geallieerde invasie van Normandië in de Tweede Wereldoorlog met een dag werd uitgesteld. Daarmee redde Sweeney het leven van hoogstwaarschijnlijk vele militairen en ze speelde zo een belangrijke rol in het succes van de operatie. Ze werd 100 jaar, schrijft de Ierse omroep RTÉ.

Sweeney werkte in 1944 als 21-jarige als postbeambte in Blacksod Bay, in het uiterste westen van Ierland. Ook hield ze de metingen van het weerstation in de baai bij. Kort voor de invasie van Normandië, gepland voor begin juni 1944, was ze gevraagd ieder uur nauwgezet eventuele veranderingen in de luchtdruk in de gaten te houden via een barometer.

Daardoor zag Sweeney als een van de eersten, op 3 juni aan het begin van de middag, dat een weersverandering hintte op een zware storm die naderde vanuit de Atlantische Oceaan.

Uitstel

Haar voorspelling belandde al snel op de burelen in Londen, waarna Dwight Eisenhower als opperbevelhebber van de geallieerden werd overtuigd de eerste dag van de invasie van Normandië (Operatie Overlord) - beter bekend als D-day - met een dag uit te stellen van 5 naar 6 juni.

Voor een succesvolle invasie was goed weer namelijk cruciaal; bij te veel wind en onvoldoende zicht zouden landingsvaartuigen moeite hebben om überhaupt het strand te naderen en werd ook dekking vanuit de lucht door vliegtuigen problematisch.

De grootscheepse invasie van Normandië luidde het einde van de bezetting van West-Europa door nazi-Duitsland in; een jaar en een maand na D-day gaf het Duitse leger zich onvoorwaardelijk over.

Na de oorlog bleef Maureen Sweeney met haar man Ted het weerstation runnen tot het station in 1956 werd geautomatiseerd. Sweeney werd twee jaar geleden nog door het Amerikaanse Congres geëerd voor haar rol in de Tweede Wereldoorlog.