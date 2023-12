Egyptische president Sisi opnieuw herkozen, maar wel minder populair

De Egyptische president Sisi is herkozen voor een derde termijn. De afgelopen week gingen de Egyptenaren naar de stembus. De winst van Sisi was al lang en breed voorspeld.

Sisi bleek wel minder populair dan de vorige keren, hij won dit keer met 89,6 procent van de stemmen. In 2014, een jaar nadat hij na een staatsgreep aan de macht was gekomen, haalde hij 97 procent. In 2018 kwam hij uit op hetzelfde percentage.

Volgens de nationale verkiezingsraad van Egypte was de opkomst dit jaar 66,8 procent. In 2018 was dat slechts 41 procent. De afgelopen jaren is Egypte in een economische crisis beland. De nationale schuld is verdrievoudigd door onder meer megalomane projecten, zoals de aanleg van een nieuwe hoofdstad ten oosten van Caïro. De inflatie piekte in oktober op 38 procent en de voedselprijzen stegen met 70 procent.

Tegenkandidaten

Sisi had bij de verkiezingen drie tegenkandidaten, die vooraf waren 'goedgekeurd' om mee te doen. Ze werden door internationale media beschreven als relatief onbekende lichtgewichten. De meest prominente tegenstander van Sisi stopte in oktober met zijn campagne. Hij zei dat zijn aanhangers werden bedreigd, maar de nationale verkiezingsraad deed die beschuldiging af als onzin.