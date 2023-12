Geen Nederlandse afvaardiging op nieuw WK clubs, tenzij PSV een wonder verricht

De kans dat er een Nederlandse ploeg meedoet aan het gloednieuwe WK voor clubteams van 2025 is miniem. Europese teams kunnen zich kwalificeren op basis van hun recente prestaties in de Champions League en die lijken voor Nederland niet goed genoeg.

Alleen PSV kan zich in theorie nog plaatsen voor het WK. Maar dat kan op slechts één manier: de Champions League winnen. In ieder ander scenario grijpen de Eindhovenaren naast deelname.

Bayern München, Paris Saint-Germain, Internazionale, FC Porto en Benfica zijn net als de Champions League-winnaars al zeker van een ticket naar de Verenigde Staten.

Protesten

Het uitgebreide WK stuit op veel verzet in de voetbalwereld. Herbert Hainer, voorzitter van Bayern München, liet zich er uiterst kritisch over uit. "Dit is zeker een probleem voor ons, dat moet heel duidelijk worden gemaakt. Als je naar de kalender kijkt en ziet hoeveel wedstrijden de voetballers moeten spelen, dan is de belasting enorm."

Dat benadrukte ook de FIFPro, de belangenvertegenwoordiger van professionele voetballers. Die organisatie vindt dat de FIFA met het nieuwe WK geen oog heeft voor het fysieke en mentale welzijn van spelers.