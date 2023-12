Storing bij CBR Maastricht: ruim 300 theorie-examens afgelast

Door een storing bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) worden er vandaag in Maastricht geen theorie-examens afgenomen. Een woordvoerder van het CBR zegt tegen 1Limburg dat er ruim 300 examens zijn afgelast.

De vestiging in Maastricht kampt met een computerstoring. "Er is een hardware defect waardoor we geen verbinding kunnen maken met de hoofdcomputer", zegt de woordvoerder. 332 theorie-examens zijn geschrapt (auto, brommer en vaarbewijzen). De praktijkexamens gaan wel door.

Gedupeerden zijn afgebeld. Toch kwam een aantal kandidaten voor niets naar de locatie in Maastricht. "We konden niet iedereen tijdig bereiken en hebben onze excuses aangeboden."

Examens opnieuw plannen

De examens worden op korte termijn ingehaald. "We gaan proberen samen met alle gedupeerden hun examen opnieuw in te plannen. Dat zal binnen enkele weken moeten lukken.", aldus de woordvoerder.

De oorzaak van de storing is bekend. Verwacht wordt dat er morgen weer weer theorie-examens kunnen worden afgenomen.