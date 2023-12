Charlotte Waaijers en Laura van Megen correspondent bij de NOS

De NOS heeft twee correspondenten benoemd. Laura van Megen wordt de nieuwe China-correspondent voor de omroep. Charlotte Waaijers werkte al in Berlijn en wordt de nieuwe NOS-correspondent voor Duitsland en Midden-Europa.

Laura van Megen neemt komende zomer het stokje in China over van Sjoerd den Daas. De 29-jarige Van Megen studeerde Chinees en Internationale Betrekkingen in Leiden en vertrok in 2019 naar China. Daar ging ze aan de slag op de Nederlandse ambassade. Vorig jaar verhuisde ze naar New York om persvoorlichter te worden bij de VN.

Momenteel is Van Megen onderzoeksassistent aan de Stanford Universiteit in de VS, waar ze werkt aan een boek over de concurrentie tussen de VS, China en Rusland in deze eeuw. Ze werkt ook als freelancer en schrijft artikelen over China voor Amerikaanse media. Komend half jaar zal Van Megen zich op de NOS-redactie in Hilversum verder bekwamen in het journalistieke vak.

Voor Van Megen stond vast dat ze weer terug wilde keren naar China. "In mijn werk wil ik recht doen aan de veelzijdigheid van China: arm en rijk, modern en onderontwikkeld, stad en platteland, jong en oud, man en vrouw. Als iemand met een sterke passie voor het land en de ambitie om China toegankelijker te maken voor alle Nederlanders, kan ik me geen belangrijker en invloedrijker functie voorstellen dan die van NOS-correspondent in China", zegt ze.

"China is een uitermate ingewikkeld land om in te werken voor journalisten", zegt NOS Nieuws-hoofdredacteur Giselle van Cann. "Daarom zijn wij heel blij dat Laura brede ervaring heeft in het land en de taal beheerst."

Charlotte Waaijers

Charlotte Waaijers wordt de NOS-correspondent voor Duitsland en Midden-Europa. Ze volgt Wouter Zwart op, die plaatsvervangend chef wordt van het NOS Jeugdjournaal.

Waaijers (35) is nu al redacteur/plaatsvervangend correspondent van NOS Bureau Berlijn en volgt Zwart per 1 februari op als eerste correspondent. Ze werkt sinds 2014 bij de NOS en was eerder redacteur Economie en radioverslaggever op de economieredactie.

"In korte tijd is er hier veel aan het veranderen", zegt Waaijers. "De oorlog in Oekraïne heeft Duitsland flink opgeschud. Handel verschuift, de blik op migratie verandert en net als in de omringende landen neemt de steun voor nationalistische partijen toe. Daarbij voelt de geschiedenis in Midden-Europa nooit ver weg, en toch werkt die in elk land anders door. Die verschillen en afwegingen wil ik graag laten zien. Wat hier in het hart van Europa gebeurt, heeft ook gevolgen voor Nederland."

Hoofdredacteur Van Cann: "Charlotte heeft in de afgelopen jaren laten zien dat zij de complexe geschiedenis van Duitsland en de verhoudingen in Europa weet om te zetten in journalistieke verhalen. Het is fantastisch dat zij dit voor ons gaat doen."