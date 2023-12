'Gebruik van beschermingsmiddelen bij jaarwisseling verslapt'

Het aantal mensen dat oordoppen indoet en een vuurwerkbril opzet bij het afsteken van vuurwerk neemt af. Dat blijkt uit onderzoek van VeiligheidNL. In 2019 droeg 58 procent een vuurwerkbril, vorig jaar was dat 41 procent.

Tijdens de vorige jaarwisseling werden 1200 mensen met vuurwerkletsel behandeld. Bijna de helft van de vuurwerkslachtoffers had zelf geen vuurwerk afgestoken.

Twintig procent van de slachtoffers was jonger dan 12. Tieners mogen officieel pas zwaarder vuurwerk afsteken vanaf 16 jaar. Afsteken van zogeheten fopvuurwerk zoals sterretjes mag vanaf 12 jaar.

Gehoorschade

Zes procent van de 2000 mensen die de vragenlijst invulden, zegt last te hebben van gehoorschade. Veel ongelukken hadden voorkomen kunnen worden door het gebruik van beschermingsmiddelen, stelt VeiligheidNL.

In de coronajaren mocht er geen vuurwerk worden afgestoken. Directeur Bakker van VeiligheidNL denkt dat in die periode de aandacht voor het gebruik van beschermingsmiddelen is afgenomen.

De kans op gehoorschade is volgens VeiligheidNL groot. Daarbij maakt het niet uit of mensen toekijken of zelf vuurwerk afsteken.

Bakker hoopt dan ook dat iedereen dit jaar voorzichtiger is met vuurwerk en vooral oordoppen en een vuurwerkbril draagt. "Uiteindelijk willen we allemaal een veilige jaarwisseling en in het nieuwe jaar weer vrolijk aan de gang. En dan is het ontzettend jammer als je vuurwerkletsel oploopt."