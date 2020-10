Honkbalbond wijst vanwege nieuwe maatregelen geen landskampioen aan

De Nederlandse honkbalbond (KNBSB) heeft besloten dat er dit seizoen geen landskampioen wordt aangewezen.

Naar aanleiding van de persconferentie waarin minister-president Mark Rutte alle Nederlandse sportcompetities - behalve het profvoetbal - besloot stil te leggen, had de KNBSB al besloten om de huidige competitie te beëindigen.

Stefaan Eskes, algemeen directeur van de honkbalbond, vertelde vrijdag dat als gevolg daarvan er drie opties op tafel lagen: geen kampioen, één kampioen of twee kampioenen aanwijzen.

De bond stond voor een lastige keuze: Amsterdam Pirates stond weliswaar 2-0 voor in de Holland Series, maar in de reguliere competitie was Neptunus uit Rotterdam de sterkste.

Het bestuur vindt dat de voorsprong voor Amsterdam, met nog vijf wedstrijden te gaan, niet de eindstand van de competitie kan bepalen.

Bekijk hieronder de reportage over de afgebroken Holland Series, met een interview met Amsterdam-trainer Michael Duursma.