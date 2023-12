Feyenoord wéér tegen AS Roma, Ajax loot FK Bodø/Glimt in Conference League

Feyenoord speelt in de tussenronde van de Europa League tegen AS Roma. Op 15 februari speelt Feyenoord thuis in de eigen Kuip. Een week later volgt de return in Italië.

Ajax treft FK Bodø/Glimt in de tussenronde van de Conference League. De Amsterdammers spelen eerst thuis en dan uit.

Weer naar Rome

Het is het derde seizoen op rij dat Feyenoord AS Roma tegenkomt. Twee jaar geleden troffen de ploegen elkaar in de finale van de Conference League. Vorig seizoen speelde Feyenoord tegen Roma in de kwartfinales van de Europa League.

AS Roma trok in beide gevallen aan het langste eind. Dit seizoen hebben de Romeinen van trainer José Mourinho het moeilijk. In de Serie A staat Roma zevende en in de Europa League werd de ploeg tweede achter Slavia Praag.